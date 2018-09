Oltre a guidare la classifica dei cannonieri grazie al bomber Piatek, il Genoa può vantare in questo avvio di campionato anche il leader nella graduatoria degli assist.



A fregiarsi del simbolico titolo è Mimmo Criscito, il neocapitano rossoblù tornato alla casa madre dopo i sette anni di cattività dorata in quel di San Pietroburgo.



Il laterale campano, indiscusso padrone della fascia sinistra del grifone, ha già infatti collezionato ben tre assist in altrettante gare di campionato, risultando decisivo in metà delle reti realizzate dalla sua squadra.



La firma di Criscito è presente in entrambe le vittorie rossoblù a cominciare da quella della seconda giornata contro l'Empoli. In quell'occasione, che per il Genoa rappresentò l'esordio in campionato visto lo slittamento subito dalla gara con il Milan, il numero 4 di Ballardini confezionó ben due passaggi vincenti ai compagni. Prima servì l'assist dell' 1-0 per Piatek poi si ripetè qualche minuto più tardi con Kouame.



Il terzo invito vincente Criscito l'ha realizzato domenica scorsa, sempre a Marassi ma questa volta contro il Bologna. Ad andare in gol ancora una volta ci ha poi pensato il solito Piatek ma a dare il là all'azione decisiva è stato proprio in 31enne di Cercola. Al momento il miglior assistman del campionato italiano.