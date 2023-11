Di corsa verso l'Empoli. Mateo Retegui prosegue la sua marcia di avvicinamento verso il proprio ritorno in campo dopo quasi due mesi di assenza.



Ma il centravanti italo-argentino potrebbe non essere l'unico recuperato in casa Genoa in vista della sfida contro i toscani. Alberto Gilardino conta infatti di poter riavere a propria disposizione altri due lungodegenti: Caleb Ekuban e Filip Jagiello.



Sia l'attaccante ghanese, che ha saltato la gara di domenica scorsa a Frosinone a causa di un problema muscolare, che il centrocampista polacco, fuori addirittura da metà ottobre, rappresenterebbero due valide alternative nei rispettivi settori di competenza, soprattutto alla luce dei tanti infortunati che stanno flagellando la squadra rossoblù nelle ultime settimane.