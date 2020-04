Nonostante una stagione con poche luci e molte ombre, Andrea Pinamonti continua a vantare numerosi estimatori.



Il giovane centravanti del Genoa, fresco di riscatto da parte della società rossoblù, ha di recente attirato le attenzioni non solo della romano, che lo vedrebbe bene come alternativa a Edin Dzeko, ma anche del Napoli.



Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport infatti Gennaro Gattuso avrebbe individuato nell'ex giocatore dell'Inter uno dei tasselli per rinforzare il proprio reparto avanzato vista del prossimo campionato.