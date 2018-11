L'interesse del Genoa per Amin Younes, 25enne attaccante esterno del Napoli, è noto da tempo. Confidando nel poco spazio avuto dal tedesco fino ad oggi alla corte di Ancelotti, complice anche un grave infortunio smaltito da poco, il Grifone starebbe pensando di chiedere il ragazzo in prestito già nella prossima sessione di mercato.



Ma l'ex Ajax non è l'unico napoletano sul quale i rossoblù hanno posato gli occhi. Secondo l'edizione odierna del Mattino, infatti, la dirigenza ligure vorrebbe fare un tentativo anche con Adam Ounas, un altro di quei giocatori che fatica a trovare adeguato spazio in azzurro.



Sul laterale algerino ci sarebbe però anche l'interesse del Chievo.