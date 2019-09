C'è un invisibile filo rossoblù che lega Edoardo Goldaniga al Genoa.



L'ultimo acquisto del grifone, giunto in riviera a poche ore dalla chiusura del mercato estivo, ha alcuni dei suoi più importanti legami familiari collegati con il club più antico d'Italia.



Nell'edizione di ieri Il Secolo XIX spiegava come non solo nonno Giacinto, attaccante degli anni cinquanta, vestì nella stagione 1952-53 la gloriosa maglia rossoblù ma che anche il ricordo di suo papà passa in qualche modo attraverso la sua nuova squadra. Il primo gol in Serie A del difensore lombardo avvenne infatti nel dicembre 2016, a pochi giorni dalla scomparsa del genitore, a cui Edoardo inevitabilmente dedicó quella rete siglata con la maglia del Palermo.



Oggi, grazie al Corriere dello Sport, sappiamo però che Goldaniga è in qualche modo collegato al Grifone anche grazie alla sua splendida compagna. Marta Cerci è infatti la sorella di Alessio, ex attaccante rossoblù per la verità mai troppo rimpianto a queste latitudini.



In ogni caso, come direbbero in un romanzo giallo, tre indizi forse non fanno una prova ma sul fatto che il Genoa fosse nel destino di Goldaniga ci sono evidentemente pochi dubbi.