Genoa, notte in ospedale per Retegui: ma il rischio è alle spalle

Marco Tripodi

Rientro da Napoli turbolento e spaventoso per il Genoa.



L'attaccante del Grifone e della Nazionale Italiana, Mateo Retegui, durante il volo che riportava la squadra dal capoluogo campano a quello ligure ha accusato ripetuti giramenti di testa. Una situazione che ha convinto lo staff sanitario della società di portare il ragazzo all'ospedale San Martino di Genova per monitorarne la condizione. Dopo essersi sottoposto a Tac, che ha escluso la presenza di qualsiasi complicazione, il centravanti italo-argentino ha comunque trascorso la nottata nel nosocomio cittadino, dove è rimasto in costante osservazione da parte dei medici. Retegui dovrebbe comunque essere dimesso già nella giornata di oggi



La natura del malessere dell'attaccante sarebbe da ricercare nel violento scontro di gioco alla testa rimediato in un contrasto con il difensore del Napoli (ed ex genoano) Leo Ostigard nel corso della partita del Diego Armando Maradona.



Ne dà notizia la Repubblica.