Il campionato si ferma per dar spazio alle gare delle nazionali ma per i giocatori del Genoa non è affatto tempo di riposo.



Sono infatti ben nove i tesserati rossoblù chiamati ad adempiere agli impegni delle rispettive selezioni.



A fare la parte del leone è l'Under 21 azzurra, attesa dal doppio confronto con Montenegro e Bosnia per le qualificazioni al prossimo europeo di categoria. Della lista di Paolo Niccolato fanno parte ben tre rossoblù: i centrocampisti Nicolò Rovella e Manolo Portanova, oltre all'attaccante Kelvin Yeboah. D'azzurro, ma di una tonalità più intensa, si vestirà anche Salvatore Sirigu, colonna della nazionale di Mancini alla ricerca del pass mondiale. Mentre in Under 20 c'è posto anche per Riccardo Calafiori.



Qatar che è nel mirino pure del Messico di Johan Vasquez: Usa ed El Salvador in casa e Honduras in trasferta le avversarie che attendono la Tricolor in appena sei giorni.



Ritorna a difendere i colori della propria selezione maggiore dopo quasi un anno di assenza anche Leo Ostigard, chiamato dal Ct della Norvegia Solbakken per le amichevoli con Slovacchia e Norvegia. Morten Frendrup, invece, sarà impegnato con l'Under 21 danese.



Doppia amichevole, infine, per l'Islanda di Albert Gudmundsson che incrocerà i tacchetti con Spagna e Finlandia.