Nei giorni in cui Caronte sta soffocando l'Italia con la sua cappa di calore, il Genoa si trova costretto ad annullare la sua seconda amichevole prestagionale a causa del... maltempo.



Il campo di Moena che avrebbe dovuto ospitare la sfida odierna tra i rossoblù di Alberto Gilardino e gli austriaci del Tirol è stato infatti letteralmente investito da un violento nubifragio proprio in concomitanza con l'ingresso in campo delle squadre.



Le raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale hanno divelto una torretta per le riprese televisive e alcuni stand fuori dallo stadio. La situazione ha consigliato società e arbitro a decretare l'annullamento della partita, soprattutto per salvaguardare l'incolumità dei molti spettatori presenti sugli spalti del piccolo impianto trentino.



Il Grifone tornerà comunque in campo sabato, sempre nella località della Val di Fassa, contro il Venezia.