Genoa, nuova avventura in prestito per Yeboah

Marco Tripodi

Sembra destinata a terminare dopo appena sei mesi la permanenza di Kelvin Yeboah al Montpellier.



Il 23enne italo-ghanese è ancora di proprietà del Genoa, club che lo aveva acquistato nel gennaio di due anni fa ma con il quale non ha avuto molto spazio né fortuna. Una situazione che si è ripetuta nei mesi scorsi in Ligue 1 dove da agosto ad oggi il giovane attaccante è sceso in campo in 14 occasioni ma sempre da subentrante e spesso solo per pochi minuti. L'unica presenza da titolare con la maglia dei Paillade Yeboah l'ha collezionata in Coupe de France, trovando peraltro anche l'unico suo gol in terra transalpina.



Un'esperienza negativa, insomma, per il nipote del mitico Tony Yeboah che sarebbe già arrivata ai titoli di coda. Ad attenderlo non ci sarà, ad ogni modo, il Genoa ma un altro club appartenente alla galassia 777 Partners. Secondo rumors rimbalzati dal Belgio l'ex Under 21 azzurro potrebbe approdare nelle prossime ore, sempre a titolo temporaneo, allo Standard Liegi.



Yeboah, transitato giovanissimo dal vivaio del West Ham senza però debuttare in prima squadra, potrebbe dunque confrontarsi con il quinto campionato europeo differente in appena 25 mesi, avendo già giocato negli ultimi due anni in Austria, Italia, Germania e Francia. A inizio 2002, infatti, il Genoa aveva comprato il classe 2000 per 6,5 milioni di euro dallo Sturm Graz. La scorsa stagione, poi, era passato in prestito a gennaio all'Augsburg, in Bundesliga, prima dell'attuale esperienza Oltralpe.



Il suo contratto con i rossoblù scadrà il 30 nel giugno 2026,