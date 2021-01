Entro questa sera, o al più tardi domani mattina, Sokratis Papastathopoulos dovrebbe far sapere al Genoa se accetterà o meno la proposta di tornare a vestire la maglia rossoblù ad undici anni di distanza dall'ultima volta.



Il club di Enrico Preziosi, che da diversi giorni ormai ronza attorno al difensore greco dell'Arsenal, ha intimato al giocatore una risposta entro la fine di questa settimana, in modo da riservarsi abbastanza tempo nel caso in cui dovesse concentrarsi su un obiettivo alternativo.



Il problema per il Grifone è che nel frattempo sul centrale ellenico pare aver messo gli occhi anche il Betis. Una concorrenza che va ad aggiungersi a quella già nota del Fenerbahce. Due rivali scomode che non possono lasciare tranquilla la dirigenza rossoblù.