Comunque andrà a finire questo tormentato campionato difficilmente Cesare Prandelli sarà ancora l'allenatore del Genoa nella prossima stagione.



Aldilà dei risultati altalenanti ottenuti dall'ex commissario tecnico nei suoi sei mesi scarsi alla guida del Grifone, la dirigenza rossoblù sembra non aver apprezzato soprattutto la mancanza di un'identità di gioco ben precisa che l'esperto tecnico bresciano non è riuscito a dare alla squadra. Ma anche lo stesso Prandelli sembra sempre meno convinto di proseguire la propria avventura all'ombra della Lanterna, soprattutto dopo l'incerto balletto inscenato nel giorno di Pasqua attorno al suo mancato esonero.



Nei piani di Enrico Preziosi il candidato ideale al quale affidare la panchina rossoblù resta quel Davide Nicola già inseguito più volte in passato. Secondo quanto riferisce l'edizione genovese di Repubblica nelle ultime settimane, tuttavia, l'imprenditore irpino avrebbe spostato le proprie attenzione su Leonardo Semplici, tecnico della Spal incontrata dal Genoa proprio domenica scorsa.



Dopo aver ottenuto due promozioni consecutive e altrettante salvezze in Serie A in cinque anni, il tecnico fiorentino potrebbe infatti considerare conclusa la sua avventura in Emiliia, tentando nuove fortune altrove. In quel caso il Genoa sarebbe certamente tra i club in prima linea per assicurarselo.