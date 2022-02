Per inseguire la salvezza il Genoa avrà bisogno anche della spinta dei suoi tifosi.



Un concetto che sembra conoscere bene la nuova proprietà a Stelle&Strisce del club più antico d'Italia che in vista delle prossime partite casalinghe del Grifone ha varato una nuova promozione.



Per ogni biglietto acquistato per assistere ad una gara casalinga di Criscito e compagni nel settore nei Distinti o della Gradinata Sud si avrà la possibilità di comprarne un secondo con il 50% di sconto.



Un'iniziativa il cui intento è chiaramente quello di colorare il più possibile il Ferraris di rossoblù, regalando alla squadra una notevole spinta emotiva.