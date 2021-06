La stampa argentina accosta nuovamente Pablo Galdames al Genoa.



Già un mesetto fa il 24enne centrocampista in scadenza di contratto con il Velez era stato indicato da alcuni media del paese sudamericano come possibile colpo di mercato del Grifone. Voci che nelle ultime ore, come riporta PianetaGenoa1893.net, sono tornate a riecheggiare.



Nazionale del Cile, con cui sta affrontando la Copa America in Brasile, Galdames per fisico e modo di giocare viene paragonato in patria al connazionale Gary Medel.