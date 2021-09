La ricerca da parte del Genoa dei primi punti in campionato potrebbe passare attraverso la voglia di affermazione di alcuni dei suoi più recenti volti nuovi.



Domenica pomeriggio a Cagliari almeno un paio dei giocatori arrivati a Pegli dopo la seconda giornata di Serie A potrebbero più infatti scendere in campo dal primo minuto. L'uomo più atteso è senza dubbio Felipe Caicedo. Il panterone ecuadoriano è considerato come l'uomo della provvidenza, almeno in fatto di gol. Sarà lui a dover scardinare in prima persona o in compartecipazione coi compagni le difese avversarie, regalando al Grifone quelle gioie offensive che finora sono mancate quasi del tutto. E Ballardini in Sardegna sembra volersi affidare a lui già dal primo minuto.



Nell'undici iniziale potrebbe poi trovare spazio anche un altro ex laziale, arrivato in Liguria assieme a Caicedo: Mohamed Fares. Il franco-algerino per destinato a diventare il padrone della corsia mancina del Genoa. Una fascia che in questo inizio di stagione ha avuto come unico interprete il giovane Cambiaso, una delle poche note liete di queste prime settimane ma ancora troppo acerbo per dare le opportune garanzie.



Molto più difficile sarà invece vedere all'opera gli altri neoarrivati. In difesa Maksimovic ha dimostrato nell'amichevole disastrosa contro l'Alessandria di sabato scorso di essere ancora parecchio in ritardo di condizione. Discorso analogo per il messicano e collega di reparto Johan Vasquez, reduce da un'estate ad alta intensità trascorsa praticamente senza soste e ora bisognoso di rifiatare. In mediana, infine, il francese Toure ha bisogno di prendere ancora un po' di dimestichezza con compagni e assetto tattico, mentre il cileno Galdames è stato per il momento escluso dalla lista dei giocatori utilizzabili in campionato.