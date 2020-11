Nuovo guaio giudiziario per il Genoa.



La Player Management, società che gestisce i rapporti economici di diversi calciatori professionistici, ha presentato un'istanza d'arbitrato presso il collegio di garanzia del Coni in merito al trasferimento di Lennart Czyborra dall'Atalanta al Genoa, avvenuto lo scorso settembre.



In pratica secondo l'agenzia il club rossoblù avrebbe tesserato il giocatore tedesco, arrivato in prestito con diritto di riscatto, non tenendo conto del contratto di rappresentanza in essere tra la stessa Player Management e Czyborra.



Non è la prima volta che il Genoa si trova a dover affrontare le denunce di procuratori, agenti o altri club. Recentemente casi simili accaddero per il difensore francese Adama Soumaoro, il mediano danese Lukas Lerager e il centrocampista croato Petar Brlek.



Anche in questo caso, come in precedente, toccherà ad un ente terzo, nella fattispecie il Coni, giudicare ed eventualmente sanzionare la reale posizione della società ligure.