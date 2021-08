L'ufficialità è attesa a breve ma l'accordo tra le parti è già stato raggiunto: il rapporto tra il Genoa e Davide Ballardini proseguirà fino al 30 giugno 2023.



Dopo aver trascinato il Grifone per la quarta volta ad una salvezza che ha del miracoloso ed essersi contestualmente guadagnato il rinnovo automatico del contratto, nelle scorse ore il tecnico di Ravenna si è incontrato con i dirigenti rossoblù trovando l'intesa per allungare di un'altra stagione il suo legame con il club più antico d'Italia.



Una notizia che era nell'aria da almeno un paio di mesi e che testimonia la fiducia che la società ripone in un allenatore con il quale i rapporti in passato non sono sempre stati propriamente idilliaci.