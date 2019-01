Il Genoa continua a guardare in Polonia alla ricerca di nuovi possibili talenti.



Tramontata ormai quasi definitivamente la pista che portava a Szymon Zurkovski, ora ad un passo dalla Fiorentina, i rossoblù avrebbero individuato un altro giovane polacco come futuro rinforzo del proprio centrocampo Secondo Sky Sport Il Grifone si starebbe muovendo su Filip Jagiello dello Zaglebie Lubin. L'idea del Genoa è quella di acquistare subito il classe '97 per poi portarlo in Italia soltanto la prossima estate.