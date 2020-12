Soldi freschi in arrivo per le casse del Genoa.

Malgrado i pessimi risultati del campo e uno stadio perennemente deserto a causa delle restrizioni anti-covid, il club più antico d'Italia continua ad esercitare un ottimo fascino dal punto di vista commerciale.



La dimostrazione arriva dall'accordo tra la società rossoblù e il gruppo assicurativo francese Groupama, che diventerà ufficialmente Premium Partner del collettivo ligure. Un contratto sottoscritto praticamente in contemporanea e con le stesse modalità anche dalla Lazio.



L'intesa è stata comunicata questa mattina dal Genoa attraverso un comunicato stampa apparso sul proprio sito internet: "Groupama Assicurazioni - si legge nella nota - in linea con le nuove direttive di prevenzione per l’emergenza Covid-19, lavorerà con le squadre alla realizzazione di iniziative esclusive per i tifosi dei due club, al fine di offrire esperienze e opportunità vantaggiose, in linea con i valori dell’azienda. La Compagnia sarà presente negli stadi con backdrop pubblicitari, ritorni televisivi, opportunità esclusive per i propri clienti".