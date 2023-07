Il Genoa nei prossimi due giorni proverà l'ennesimo affondo per Mateo Retegui. L'attaccante che piace anche a Inter, Milan e Juve (ma nessuna sta realmente trattando per lui) resta in uscita dal Tigre che continua a chiedere 20 milioni di valutazione complessiva per lasciarlo partire. Lo riporta Sky.