La fitta rete di osservatori del Genoa sparsa in giro per il pianeta ha fatto di recente tappa in Belgio.



Secondo quanto scritto dalla stampa locale nel corso dell'ultimo turno di Jupiter Pro League alcuni emissari del Grifone hanno assistito dal vivo alla gara tra Zulte Waregem e Anderlecht per monitorare da vicino le prestazioni di due giovani talenti della formazione di Bruxelles. In particolare l'attenzione degli osservatori si sarebbe concentrata su Albert Sambi Lokonga e Yari Verschaeren, rispettivamente classe 1999 e 2001, entrambi centrocampisti, seppur con caratteristiche differenti, ed entrambi nel giro della nazionale Under 21 dei Diavoli Rossi.



Lokonga, originario della Repubblica del Congo, è il classico mediano di rottura e di corsa che agisce da diga davanti alla difesa e viene valutato 5 milioni di euro; Verschaeren ha invece doti più offensive, preferendo agire prevalentemente sulla trequarti o come esterno d'attacco. Su di lui, che nonostante la giovanissima età ha già debuttato e segnato anche in nazionale maggiore, in particolare si registrano gli interessi di molti altri club europei, tra cui anche quelli di Atalanta ed Inter. Non a caso il suo cartellino ha già raggiunto quotazione altissime, lasciando ipotizzare che 15 milioni potrebbero non bastare per vederlo trasferirsi altrove.