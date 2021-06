La gara in programma quest'oggi a Glasgow tra Croazia e Repubblica Ceca avrà tra gli osservatori speciali anche gli uomini-mercato del Genoa. E non soltanto perché tra i balcanici potrebbe fare il suo esordio ad Euro 2020 il rossoblù Milan Badelj.



Ad attirare l'attenzione dei dirigenti liguri sarà piuttosto la prova di Domagoj Vida, colosso croato entrato nel radar del club più antico d'Italia.



Roccioso ed esperto, il 31enne di Osijek corrisponde alla perfezione all'identikit che Davide Ballardini ha tracciato riguardo all'elemento con cui indenne rafforzare il proprio pacchetto arretrato. Vida, oltretutto, è in procinto di svincolarsi dal Besiktas, poichè il suo contratto scadrà tra un anno esatto. Circostanza che contribuisce ad abbassarne la quotazione del cartellino e che lo rende ancora più appetibile agli occhi del Grifone. Ma anche di altre società. Non a caso il giocatore è seguito anche da club francesi e russi.