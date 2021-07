E' nato in Italia 27 anni fa. E nel nostro Paese è cresciuto come uomo e atleta.

Ma Caleb Ekuban da ormai cinque stagioni ha abbandonato la Penisola e da due difende i colori della nazione da cui partirono i suoi genitori, il Ghana.



Ora però questo attaccante molto forte fisicamente formatosi nel vivaio del Chievo e con all'attivo esperienze in Inghilterra, Albania e Turchia potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto scrive la stampa turca, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe il Genoa che nei giorni scorsi avrebbe a tal proposito cominciato a discutere della sua situazione contrattuale con il Trabzonspor, club in cui milita dal 2018.