Il Genoa bussa a casa Juric per chiedere rinforzi.



Nel mirino della società rossoblù sarebbe finito un esubero del Torino, reduce dal prestito al Perugia. Si tratta di Jacopo Segre, centrocampista classe 1997, cresciuto tra le giovanili granata e quelle del Milan.



Classico mediano che gioca da schermo davanti alla difesa, Segre vanta una lunga esperienza in Serie B. Prima di approdare in Umbria, infatti, ha difeso i colori di Chievo, Spal e Venezia, collezionando 124 presenze e 9 reti in cadetteria. Segre vanta inoltre anche 9 apparizioni in A, tutte con il Torino, e una quarantina in C con il Piacenza.



Dell'interesse del Genoa per lui scrive stamane Tuttosport che però aggiunge come il ragazzo sia seguito anche da Palermo, Spal e Ternana. L'ultima parola prima della sua eventuale partenza spetterà comunque a Ivan Juric che pare intenzionato a valutarlo da vicino portandolo con sé e con il resto della prima squadra in ritiro in Austria.