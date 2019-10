Ci sarebbe anche il Genoa tra i club di serie A interessati a mettere presto le mani sul centrocampista del Verona Sofyan Amrabat.



Il 23enne marocchino di passaporto olandese è una delle rivelazioni di questo inizio di torneo, oltre che un punto di forza dell'organico a disposizione di Ivan juric. Su di lui hanno messo gli occhi da tempo sia la Fiorentina che la Lazio.



A viola e biancocelesti si aggiunge adesso l'interesse dei rossoblù che potrebbero sfruttare gli ottimi rapporti in essere con il club del presidente Setti per portare in Liguria il mediano magrebino magari già a gennaio.