Potrebbe arrivare dalla Serie B il primo rinforzo del mercato invernale per il Genoa di Alberto Gilardino.



Il club rossoblù ha infatti messo gli occhi su Marco Curto, 24enne centrale difensivo di proprietà del Sudtirol ma attualmente in prestito al Como. Cresciuto nelle giovanili di Milan ed Empoli, Curto dopo aver giocato con Virtus Verona e Sudtirol è approdato ad inizio stagione in riva al lago, distinguendosi per l'ottimo contributo fornito alla causa della squadra lombarda