Il Genoa si guarda attorno alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione.



Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club rossoblu avrebbe messo gli occhi su Luca Lezzerini, portiere 25enne del Venezia.



Cresciuto nel vivaio della Lazio prima e in quello della Fiorentina poi, con cui ha anche debuttato in Serie A nel 2015, l'estremo difensore romano è stato ceduto all'Avellino nel gennaio 2017. Diciotto mesi dopo si è poi trasferito in laguna diventando da questa stagione il portiere titolare della formazione arancioneroverde.