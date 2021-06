Nella ricerca di un portiere titolare per la prossima stagione il Genoa non perde di vista la possibilità di guardare anche al futuro più lontano, mettendo gli occhi su un promettente interprete del ruolo.



Stando a quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, il Grifone starebbe pensando di portare a Pegli il giovane estremo difensore rumeno di origine bosniaca Aleksander Mitrovic.



Il 17enne si è appena svincolato dalla Dinamo Bucarest, club in cui è cresciuto.