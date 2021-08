La mancata iscrizione alla prossima Serie B e la conseguente caduta nei campionati dilettantistici del Chievo sta attirando sugli ormai ex tesserati dei clivensi le attenzioni di molti club.



A questa corsa particolare non si sottrae il Genoa che sembra aver messo nel mirino una giovane mezzala della formazione Primavera gialloblù: Alessandro Orfei.



Classe 2003 e figlio dell'ex difensore tra le altre di Torino, Palermo e Catania, Orfei non ha ancora debuttato nel calcio dei grandi ma viene considerato da molti come uno dei giovani più interessanti del calcio veneto.