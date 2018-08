La colonia portoghese del Genoa potrebbe presto allargarsi.



Dopo il laterale Pedro Pereira ed il trequartista Iuri Medeiros i rossoblù potrebbero presto abbracciare un altro giocatore proveniente dal paese lusitano. Si tratta di Nuno Pina Nunes, centrocampista classe 1999, recentemente laureatosi campione d'Europa con la nazionale Under 19, battendo in finale propria l'Italia.



Il suo contratto con il Sion, il club svizzero nel quale ha militato nelle ultime due stagioni, è scaduto e i suoi agenti l'avrebbero proposto al Genoa, che quindi avrebbe l'opportunità di acquisirne il cartellino a costo zero. I rossoblù ci stanno pensando seriamente, considerando anche il fatto che, per via della giovane età, Nunes potrebbe essere tesserato come primavera e quindi non occupare posti nella lista dei 25 giocatori utilizzabili in campionato.