Ora che Enrico Preziosi è uscito allo scoperto, ammettendo l'interesse per Matheus Fernandes , in casa Genoa bisognerà cercare di anticipare la foltissima concorrenza.Il centrocampista ventenne del Botafogo è infatti ormai da tempo finito nel mirino di molti club europei. Uno dei primi a muoversi è statoche già la passata primavera aveva inviato alcuni propri osservatori a Rio per monitorare la vicino le sue prestazioni. Mossa replicata poco dopo anche dal. Ma l'interesse più insistente, e quindi più preoccupante per il Grifone, è quello che arriva dalla Bundesliga. In Brasile scrivono infatti dipresentata. Una proposta più che doppia rispetto ai 5 milioni messi sul piatto dal Genoa.A giocare un ruolo determinante nella trattativa potrebbe però essere la volontà delCiò non significa che la dirigenza ligure non debba comunque fare un piccolo sforzo per limare la differenza tra la propria offerta e quella dei tedeschi. Una soluzione è l'inserimento nell'affare di bonus e clausole sulla futura rivendita del giocatore a benefico della squadra che l'ha cresciuto e lanciato nel grande calcio.