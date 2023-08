Potrebbe essere giunta agli sgoccioli l'avventura di Kelvin Yeboah al Genoa.



Il 23enne italo-ghanese, appena rientrato in Liguria dopo il semestre in prestito all'Augsburg, è ormai chiaramente fuori dai piani tattici di Alberto Gilardino che non a caso lo ha fin qui sempre escluso dall'elenco dei convocati nelle prime tre sfide stagionali tra coppa e campionato.



Ad attendere il nipote d'arte, figlio del fratello del grande Tony, ex stella degli anni '90, ci sarebbe il Kortrijk, club di Jupiter League, la Serie A del Belgio. La società fiamminga parrebbe disposta a presentare un'offerta d'acquisto a titolo definitivo per il cartellino del giocatore arrivato in rossoblù un anno e mezzo fa, garantendo al ragazzo un contratto di cinque anni.



Nelle Fiandre Yeboah andrebbe a far coppia con un'altra vecchia conoscenza del nostro calcio, quel Felipe Avenatti transitato da Bologna e Ternana.