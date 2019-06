Ben 8 milioni di euro: a tanto ammonterebbe la cifra che il Genoa avrebbe proposto al Napoli in cambio del cartellino di Gennaro Tutino, giovane attaccante di proprietà partenopea reduce dal prestito al Cosenza in Serie B.



Secondo quanto riporta Sky Sport il Grifone sarebbe rimasto letteralmente abbagliato dalla classe del talentuoso ventiduenne tanto da spingersi ad offrire una cifra molto alta pur di bruciare sul tempo la concorrenza.



Nonostante l'entità dell'offerta, tuttavia, il Napoli l'avrebbe rimandata al mittente in quanto nei piani della società di De Laurentiis non ci sarebbe l'intenzione di privarsi del ragazzo.