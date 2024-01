Genoa, offerta per un attaccante del Benfica

Si allarga la rosa di candidati presa in esame dal Genoa nel tentativo di regalare ad Alberto Gilardino un nuovo centravanti.

La novità del giorno è l'offerta recapitata dalla dirigenza rossoblù al Benfica per il nazionale croato Petar Musa.



II Grifone avrebbe chiesto il 25enne in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di reti eventualmente realizzate dal ragazzo fino al termine della stagione.

Al momento, tuttavia, i due club non avrebbero raggiunto un accordo, proprio sulla cifra dei gol necessari all'eventuale riscatto.



Ne dà notizia Sky Sport.