La notizia rimbalza direttamente dall'Argentina e parla di un'offerta sostanziosa da parte del Genoa per Matias Palacios, astro nascente del calcio albiceleste.



Secondo quanto racconta la stampa sudamericana, il club più antico d'Italia sarebbe arrivato ad offrire fino a 5 milioni di euro per garantirsi il cartellino del trequartista classe 2002 tesserato con il San Lorenzo. La società di appartenenza avrebbe però rifiutato questa prima proposta, considerando il giocatore che di recente ha debuttato in Primera Division incedibile almeno per il momento.



A fine marzo Palacios dovrebbe essere inserito dal selezionatore della nazionale Under 17 argentina, Pablo Aimar, nell'elenco dei convocati al campionato continentale di categoria.