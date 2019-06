Difficilmente Darko Lazovic continuerà ad essere un giocatore del Genoa.



Dopo quattro stagioni in rossoblù vissute tra alti e bassi per l'ex capitano della Stella Rossa sembra essere giunto il momento dei saluti. Lunedì l'esterno serbo sarà ufficialmente svincolato dopo che tutti i tentativi di rinnovo contrattuale attuati nei mesi scorsi con la dirigenza del grifone non sono mai andati in porto.



La possibilità di accaparrarsi il giocatore a parametro zero sta facendo ingolosire diversi club, come la Lazio che da mesi ne monitora la situazione oppure l'Udinese che ultimamente ha fatto qualche timido tentativo con il ragazzo.



Davanti a tutti però al momento sembra esserci il Besiktas che secondo quanto scrive oggi la stampa turca avrebbe proposto a Lazovic un contratto triennale, oltre alla possibilità di giocare in Champions League. L'accordo tra le parti non è stato comunque ancora raggiunto dal momento che il giocatore avrebbe richiesto un ingaggio superiore a quello offertogli dalla società di Istanbul.