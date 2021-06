Goran Pandev lo aveva chiesto pubblicamente nell'intervista seguita alla sua ultima partita in Nazionale. E il Genoa non si è fatto attendere nel rispondergli.



Il club rossoblù, proprio all'indomani dell'addio alla Macedonia del suo ormai ex capitano, ha presentato un'offerta di rinnovo di contratto al 37enne di Strumica. La proposta del Grifone prevede un ulteriore, ultimo, anno di legame con Pandev al quale ora spetta la decisione finale.



Una volontà, quella genoana di proseguire un rapporto che va avanti da sei stagioni, nota da tempo che ora però assume i contorni dell'ufficialità. La palla adesso passa al giocatore che, come preannunciato, prima di dare una risposta vuole pensarci su a freddo, concedendosi qualche giorno di riposo dopo le fatiche dell'ennesima stagione vissuta da protagonista.