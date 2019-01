Nonostante l'arrivo di Antonio Sanabria al Genoa i rossoblù continuano a seguire con estremo interesse la situazione di Stepinski.



Secondo quanto raccontato dal giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Sportiva, il club di Enrico Preziosi avrebbe offerto al Chievo il cartellino di Gianluca Lapadula come contropartita per il polacco. Per convincere il club clivense ad accettare lo scambio di punte sarà però necessario uno sforzo da parte del grifone che dovrebbe sobbarcarsi gran parte dello stipendio percepito dal attaccante Italo peruviano, il cui guadagno annuo si attesta sul milione e mezzo di euro.