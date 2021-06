Gli argentini del Velez Sarsfield avrebbe offerto al Genoa e al Paok Salonicco il cartellino di un proprio tesserato prossimo alla scadenza.



Si tratta di un profilo già sondato la scorsa estate dal Grifone che il club sudamericano riuscì al tempo a trattenere ma che ora vorrebbe vendere per non correre il rischio di perderlo a zero tra poco più di sei mesi.



Il suo nome è ​Pablo Galdames, centrocampista anche della nazionale cilena classe 1996, dal 2017 domiciliato al Velez. Il giocatore, tuttavia, non sembra più suscitare molto interesse dalle parti di Pegli.