Passerà attraverso l'amichevole di questo pomeriggio contro l' Imperia la preparazione del Genoa in vista della gara di domenica prossima con la Roma.



Alle 14:30 la formazione di Cesare Prandelli affronterà infatti in un test a porte aperte la compagine ponentina, militante nel girone ligure della serie D.



La partita sarà un'occasione utile per il neo tecnico rossoblù di conoscere meglio gli elementi della rosa a sua disposizione oltre che per testare alcune novità tattiche che potrebbe proporre già nella gara di domenica sera all'Olimpico.