Terza amichevole prestagionale questo pomeriggio per il Genoa, impegnato alle 17:30 a Magonza contro la locale squadra militante in Bundesliga.



La gara, visibile in diretta tv su Sky, sarà oltre che un importante test per Davide Ballardini anche un possibile crocevia del mercato rossoblù. Tra le fila del club tedesco milita infatti l'esterno sinistro spagnolo Aaron Martin, un classe '97 che secondo Sky Sport sarebbe entrato nel mirino della dirigenza ligure.



Con le partenze di Luca Pellegrini e Davide Zappacosta, il Grifone si trova con un solo mancino di ruolo, il tedesco Lennart Czyborra. Di qui l'esigenza di rintracciare un omologo da affiancare all'ex atalantino prima dell'inizio della stagione.