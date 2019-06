Dopo aver concluso tra sabato e domenica gli acquisti di Paweł Jaroszyński dal Chievo e dello svincolato Cristian Zapata, oggi il Genoa potrebbe mettere a segno il suo terzo colpo in entrata nel giro di poche ore.



Il nome segnato in rosso è quello di Antonio Barreca, esterno sinistro di scuola Toro attualmente domiciliato al Monaco ma reduce da uno sfortunato semestre in prestito al Newcastle, dove è sceso in campo in una sola occasione.



Vecchio pallino di mercato di Enrico Preziosi, il terzino 24enne dovrebbe finalmente diventare un giocatore rossoblù nelle prossime ore, arrivando a Pegli a titolo temporaneo con l'obiettivo di rilanciarsi dopo la difficile annata trascorsa tra il Principato e l'Inghilterra.