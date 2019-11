Ricevuto il responso che nessuno voleva, allo sfortunato Cristian Kouame non resta che rassegnarsi e cominciare il lungo percorso di recupero dal brutto infortunio occorsogli in Coppa d'Africa.



La prima tappa obbligata verso il rientro in campo sarà l'operazione chirurgica ai legamenti del ginocchio sinistro a cui si sottoporrà quest'oggi il giocatore ivoriano. Ad eseguirla, presso la clinica di Villa Stuart a Roma, sarà il professor Pier Paolo Mariani, un vero e proprio luminare in materia di ricostruzione di articolazioni di sportivi.



Da domani Kouame comincerà il lunghissimo iter riabilitativo che lo terrà lontano dai campi per circa sei mesi. Nella migliore delle ipotesi quindi il numero 11 del Genoa potrebbe rientrare in squadra nelle ultimissime giornate dell'attuale campionato o, più probabilmente, all'alba della prossima stagione.