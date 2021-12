Terminano oggi le vacanze natalizie del Genoa.



La squadra rossoblù ha infatti terminato la settimana di pausa concessa dopo la gara di campionato pareggiata martedì scorso contro l'Atalanta ed è pronta per iniziare la preparazione in vista della seconda parte della stagione. L'imperativo è quello di risalire quanto prima una classifica che attualmente vede il Grifone ancorato in terz'ultima posizione e distante 5 punti dalla zona salvezza. Magari confidando anche nei robusti aiuti che potrebbero arrivare dal mercato.



L'approccio a questa fase, tuttavia, non sarà certamente dei migliori.

A Pegli, almeno per qualche giorno, non si vedranno né mister Andriy Shevchenko né capitan Mimmo Criscito, entrambi risultati positivi al coronavirus nella giornata di ieri.