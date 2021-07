46 giorni dopo l'ultima partita di campionato il Genoa è pronto per dare il via alla nuova stagione agonistica.



La gran parte dei giocatori rossoblù attualmente a disposizione di Davide Ballardini si radunerà questo pomeriggio a Pegli per riprendere confidenza con gruppo, palla e campo. Da domani, poi, scatterà per tutti l'iter della vaccinazione anticovid che i rossoblù sosterranno nel fine settimana presso gli ambulatori del San Martino.



Lunedì, poi, partenza per Neustift, dove per il quindicesimo anno negli ultimi sedici il Grifone trascorrerà la prima parte della preparazione estiva.