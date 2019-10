Riprenderà questo pomeriggio la preparazione del Genoa in vista della gara di domenica alle 18 contro il Parma.



Dopo la sgambata in famiglia con la Primavera di sabato e i successivi due giorni di riposo concessi da Andreazzoli ai suoi ragazzi, oggi i rossoblù si ritroveranno a Pegli per il primo allenamento della settimana. Ai suoi ordini il tecnico toscano ritroverà ben cinque degli undici giocatori partiti nei giorni scorsi per rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni nazionali. In particolare si rivedranno al Signorini Pandev, Kouame, Pinamonti e i sudamericani Sanabria e Agudelo.



Tutti gli altri faranno rientro nei prossimi giorni, completando l'organico soltanto venerdì quando anche Romero, peraltro inutilizzabile a Parma causa squalifica, sarà nuovamente assieme ai compagni.



Sulla ripresa odierna degli allenamenti aleggia tuttavia un grande punto di domanda rappresentato dalle condizioni metereologiche. Per tutta la notte e buona parte della mattinata sul ponente genovese, Pegli compresa, si è riversata una grande quantità di pioggia che ha messo in crisi la viabilità locale e spinto le autorità a diramare l'allerta arancione. Le previsioni annunciano una schiarita per il pomeriggio ma in casi simili la prudenza è sempre d'obbligo e non è escluso che la squadra possa sostenere la seduta di oggi in un impianto diverso da quello di casa.