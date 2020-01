Neanche il tempo di dare il via al mercato invernale 2020 che il Genoa aveva già messo a segno tre colpi in entrata. Gli acquisti di Perin, Behrami e Destro sembravano il preludio all'ennesima campagna rivoluzionaria di gennaio. E invece, a 10 giorni dalla chiusura delle trattative, il Genoa è rimasto fermo a quel tris di acquisti.



La classifica però dice che questa squadra ha ancora bisogno di rinforzi, soprattutto a centrocampo e in attacco. Di questo, stando a quanto scrive Il Secolo XIX, discuteranno quest'oggi Davide Nicola e la dirigenza rossoblù nell'incontro previsto nel pomeriggio presso il quartier generale di Villa Rostan a Pegli.



Oltre alla ricerca di una mezzala e di un centravanti, all'ordine del giorno ci saranno anche i nomi dei possibili partenti. L'attuale rosa del Grifone conta infatti ben 30 elementi ed è impensabile che almeno una manciata di loro possa restare in organico fino a fine stagione.