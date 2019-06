Il prossimo centravanti del Genoa potrebbe essere uno dei due attuali attaccanti della nazionale azzurra Under 20.



Oltre che su Andrea Pinamonti, che i rossoblù vorrebbero chiedere in prestito all'inter, secondo Sky Sport il Grifone sarebbe infatti sulle tracce anche del suo collega di reparto in nazionale giovanile Gianluca Scamacca.



Cresciuto nel vivaio della Roma, il classe 1999 è attualmente di proprietà del Sassuolo e nel suo curriculum compare anche una breve e non troppo fortunata esperienza al PSV in Olanda.



Difficile che la società neroverde decida di lasciarlo partire a buon mercato o in prestito.