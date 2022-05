Con la retrocessione in Serie B del Genoa molti tesserati rossoblù sono prossimi a salutare il Grifone.



Tra essi ci sarà quasi certamente Andrea Cambiaso, una delle poche note liete almeno parzialmente, della sciagurata stagione del Grifone.



Il laterale genovese, cresciuto nel vivaio del club, ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e tanti estimatori che già a gennaio hanno provato invano a portarlo via dalla Liguria. Due motivi che uniti alla caduta di categoria spingono ora il classe 2000 verso altri lidi.



Attenti alla sua situazione sono praticamente tutti i principali club italiani, dalla Juve all'Inter, passando per Milan, Napoli e Atalanta.