La notizia, nell'aria da giorni, ora ha assunto anche i crismi dell'ufficialità: il Tribunale di Genova ha comunicato al Genoa CFC di aver omologato l'accordo per la ristrutturazione del debito erariale stipulato tra il club rossoblù e l'Agenzia delle Entrate.



L'accordo, sottoscritto dal Grifone e dall'ufficio che cura gli interessi fiscali dello Stato, risale allo scorso 2 novembre e prevede da parte del club la restituzione in dieci anni di soltanto il 35% dei 110 milioni di euro che la precedente gestione societaria non aveva versato al fisco.



Nei giorni scorsi il concordato aveva ricevuto il via libera anche dai creditori.