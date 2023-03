La 777 Partners prepara lo sbarco sul pianeta Premier League.



Dopo aver messo piede nei principali tornei calcistici del mondo, dall'Italia alla Spagna, passando per Francia, Brasile, Belgio e perfino Australia, la holding statunitense proprietaria del Genoa è prossima ad ufficializzare il suo approdo anche in Bundesliga grazie all'acquisto dell'Hertha Berlino.



Ma le ambizioni di Steven Pasko e soci non sembrano volersi fermare alla Germania e guardano già al prossimo obiettivo. Nei piani degli americani ci sarebbe infatti l'intenzioni di entrare a far parte anche del calcio inglese acquisendo una partecipazione azionaria nell'Everton. Stando a quanto scrive poi stamane il Secolo XIX, inoltre, da Oltremanica rimbalzano voci di una possibile partnership con Todd Boehly e Mansour bin Zaid Al Nahyan, proprietari rispettivamente di Chelsea e Newcastle. ipotesi che tuttavia la stessa 777 secondo il quotidiano genovese, avrebbe già smentito etichettandole come semplici 'voci'.